Roma-Torino, i convocati di Baroni: fuori Biraghi, Nkounkou e Asllani

Ottavi di finale di Coppa Italia: il Toro deve dimostrare di non sottovalutare la competizione e di voler superare il turno. I granata di Baroni si presentano questa sera sul campo dell'Olimpico di Roma, per affrontare i giallorossi di Gasperini. Tra le fila dei padroni di casa l'emergenza è in attacco, con le assenze di Dovbyk e Ferguson. Lato granata, invece, il club ha reso noti nel pomeriggio i nomi dei giocatori che prenderanno parte a Roma-Torino. Le assenze ci sono, ma in questo caso sembrano dettate dal mercato: non saranno schierabili da Baroni per la gara di Coppa Italia né Nkounkou né Biraghi sulla sinistra, mentre in centrocampo non ci sarà Kristjan Asllani. Assente anche Sazonov. Rientra Casadei, dopo l'assenza per squalifica contro l'Atalanta, e si vedono anche due rinforzi dalla Primavera: Acquah e Pellini. Di seguito la lista completa dei convocati granata per Roma-Torino.