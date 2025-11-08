Rosa senza esperienza ai derby? Baroni non la teme: “Grande opportunità per tutti”

L'allenatore del Toro non teme l'assenza di esperienze dei suoi giocatori nelle stracittadine contro la Juventus e carica così l'ambiente

Federico De Milano Caporedattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 06:32)

Il grande giorno di Juventus-Torino è arrivato e per i tifosi granata queste 24 ore non sono mai banali. Oggi - sabato 8 novembre - alle 18 si gioca infatti il derby della Mole che per molti giocatori granata sarà il primo in assoluto in carriera. Tra i calciatori che sono arrivati a gennaio come Casadei e Biraghi, oppure i volti nuovi dell'estate che sono giunti con Baroni, sono ben 14 gli elementi della rosa che non hanno mai affrontato la Juve con la divisa del Toro addosso. Anche questo tema è stato affrontato dall'allenatore nella conferenza stampa della vigilia.

L'assenza di esperienza nel derby non è un problema per Baroni — Oltre ai 14 calciatori che sperano di scendere in campo oggi per giocare il loro primo derby della Mole in carriera, c'è anche Marco Baroni che si appresta a sfidare la Juventus per la prima volta in una stracittadina. L'allenatore granata dovrà però guardare la partita dalla tribuna perché è squalificato e al suo posto ci sarà il suo vice Colucci. Questa poca esperienza in questo tipo di incontro che per il Toro non è ovviamente come gli altri, non sembra essere un problema per Baroni che ieri in conferenza stampa ha risposto in questo ad una domanda in merito: “In questo momento è importante l’avvicinarsi a queste partite, vanno vissute, giocate e sentite. È una grande opportunità e non si può sprecare. Chi ha più percorso ha più esperienza, ma chi non ha mai giocato un derby ha una grande opportunità e deve essere un moltiplicatore di energie. Le abbiamo coltivate in settimana e le porteremo in campo”.

"Energie coltivate bene in settimana": l'allenatore si fida del morale del Toro — Per Baroni non ci saranno quindi cali tensioni o rischi di sentire la pressione di una partita così importante in uno stadio che sarà in stragrande maggioranza popolato da pubblico bianconero. L'allenatore del Torino sostiene che questa sfida sarà una grossa opportunità per tutti per crescere e per fare esperienza in queste gare che pesano. Viene poi riposta anche grande fiducia sulla preparazioni che è stata fatta. Baroni parla infatti di un: "moltiplicatore di energie, coltivate bene in settimana", un aspetto che non può certamente mancare per fare una prova da Toro in quella che è la partita più attesa e più pesante da sempre per tutto l'ambiente granata.