Torino-Cagliari 1-2, Deiola: “Eravamo amareggiati, vincere era fondamentale”

Le parole del capitano rossoblù al termine di Torino-Cagliari

Irene Nicola Redattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 18:49)

Al termine di Torino-Cagliari, Alessandro Deiola è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria del Cagliari. Di seguito le sue parole.

Come avete preparato la partita?

"Sapevamo di venire qui su un campo difficile. Il Toro arrivava da due vittorie consecutive e voleva confermare il cammino. Eravamo amareggiati per domenica scorsa, abbiamo preparato la settimana nel migliore dei modi e ci tenevamo a far bene. Portare a casa i tre punti era fondamentale, ci avrebbe messo in una posizione di classifica più comoda. La squadra ha dimostrato che questo gruppo non può fare a meno di tutti. E' importante, fa sì che questo gruppo sia grande. Tutti danno tutto l'uno per l'altro".

Episodio arbitrale di inizio partita?

"Bisogna alzare la testa a prescindere, alzare la testa e portare a casa il risultato".

Il Cagliari dà il meglio di sé in partite dove ci si aspetta meno dalla squadra. E' così o solo un'impressione?

"Non penso sia un problema. Da fuori si può avere questa sensazione, ma anche domenica con il Pisa nonostante non fossimo al 100% la squadra ha dimostrato di saper ribaltare la partita ed eravamo molto amareggiati per il gol preso al 90' con una diretta concorrente salvezza. Siamo arrivati qui con stimoli importanti, con convinzione di voler far bene e dimostrare che la squadra è sempre viva nell'arco della partita. I segnali ci sono dobbiamo fare bene, i giovani stanno dimostrando di essere importanti e i margini di crescita sono importanti".

Cosa hai detto a Kilicsoy dopo il gol?

"E' un giocatore fenomenale, ha caratteristiche tecniche importanti. Si vede la sua qualità. Non è facile arrivare da un campionato diverso e ambientarsi subito. Ce lo godiamo. Per noi è un giocatore importante, sta dimostrando le sue qualità. Cosa gli ho detto? Quel che si dice tra noi rimane tra noi".

Deiola a Dazn — Il centrocampista del Cagliari si è poi concesso ai microfoni di Dazn:

Vittorie come queste valgono anche qualcosina in più dei tre punti per l'entusiasmo nello spogliatoio?

"Sicuramente è una vittoria importante. Direi che vale anche quattro punti, non tre punti e mezzo. Dopo quanto successo domenica scorsa con il Pisa, che abbiamo ribaltato la partita e poi subito gol al 90', eravamo un po' arrabbiati. Ci tenevamo a far bene e a portare a casa il risultato. Sapevamo che era una partita complicata, siamo andati sotto ma questa squadra ha dimostrato ancora di sapere reagire, di essere sempre in partita e ribaltare le partite contro chiunque" .

Qual è la cosa che ti rende più orgoglioso di questo gruppo?

"La cosa che mi rende più orgoglioso è il gruppo che abbiamo all'interno. E' un gruppo che dimostra in tutte le situazioni di sapere reagire alle difficoltà e questa è una cosa fondamentale. Rimanere sempre in partita, non buttarsi giù e giocare a testa alta, ti permette di recuperare le partite. Sono orgoglioso di tutti i miei compagni di squadra" .

Oggi forse un po' di più per Kilicsoy che ha fatto un gol incredibile. Sembravate stupiti...

"E' un giocatore che aspettavamo. Quando arrivi da un campionato diverso dal nostro è difficile ambientarsi. Quindi all'inizio si vedevano le qualità del giocatore. Sono contento e sta dimostrando di essere all'altezza di fare queste giocate qua. Ce le ha nelle corde, lo dimostra anche in allenamento. Siamo contenti e ce lo godiamo" .

Qual è il passo successivo per questo Cagliari per la salvezza?

"Il passo successivo che dobbiamo fare è continuare a fare così come stavamo facendo. Non perdere di vista l'obiettivo che abbiamo perché non possiamo cullarci su questa vittoria, dobbiamo subito mettercela alle spalle perché adesso abbiamo una partita molto difficile con il Milan in casa e prepararci al meglio".