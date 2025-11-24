Torino-Como 1-5, Cairo: “Dispiaciutissimo, troppo brutto per essere vero”

Le parole del presidente del Torino dopo il pesante ko in casa contro il Como nella dodicesima giornata di campionato

Irene Nicola Redattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 21:54)

Al termine della sfida contro il Como, il presidente granata Urbano Cairo si è fermato alcuni minuti a commentare la brutta sconfitta del suo Toro. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino.

Come giudica la sconfitta di oggi?"Troppo brutta per essere vera. Nel primo tempo avevamo fatto buoni contropiedi e transizioni. Il secondo tempo è incredibile, abbiamo fatto sei partite positive con Napoli, Bologna e Juve e poi arriva questa partita. Mancavano giocatori importanti come Simeone, Coco, Adams e Ismajli: rispetto al derby ne mancavano due avanti e due dietro. In allenamento li ho visti quelli che hanno giocato oggi e stavano bene. Sono davvero dispiaciuto".

Avete già pensato se intervenire sul mercato di gennaio?"Abbiamo ancora delle partite importanti da qui a gennaio e servirà fare bene. Ovviamente poi faremo tutte le valutazioni e se opportuno interverremo".

Il Como ha investito tantissimo sul mercato e ora è davanti alla Juventus in classifica..."Sicuramente hanno investito delle cifre importanti, mi sembra di aver letto 300 milioni. Al Toro di oggi mancavano giocatori importanti come Simeone e Adams. C'era Zapata che ha fatto una buona gara ma gli altri erano più in forma. Al Como mancava solo Diao, loro sono un'ottima squadra ma il Toro di oggi non era quello del derby. Però non ci sono scusanti, sono dispiaciuto per un secondo tempo troppo brutto".

Le è spiaciuto veder andare via prima alcuni tifosi?"Sì, ci mancherebbe. Dobbiamo ripartire. Parlare alla squadra? Lo ha fatto il mister, ora non c'è bisogno. Andrò poi in settimana".