Le ultime novità dall'Olimpico Grande Torino sul prepartita di Torino-Como, con gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio
La probabile formazione del Toro contro il Como (VIDEO)
Con l'ottava giornata di Serie A ormai alle spalle, tra le mura amiche il Torino e Ignazio Abate vogliono centrare la quarta vittoria consecutiva. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro il Como, la nona di campionato per i granata. Il Como viene da un successo per 2-0 contro il Sassuolo, che dà seguito a quello contro la Fiorentina e va alla ricerca della terza vittoria di fila. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.
20.35 - SEGUITE LA NOSTRA CRONACA LIVE
20.31 - Torino di nuovo negli spogliatoi
20.30 - ADAMS PREPARTITA
20.25 - FABREGAS PREPARTITA
20.20 - ABATE PREPARTITA
20.09 - Toro in campo per il riscaldamento
20.06 - Attese allo stadio più di 20mila persone
19.59 - Sono entrati sul rettangolo verde i portieri del Toro
19.48 - Uscite le formazioni ufficiali della sfida
19.45 - Ecco il video dell'arrivo del Toro all'Olimpico Grande Torino
19.27 - Il Toro è in campo per la ricognizione
19.20 - Arrivato il pullman del Torino allo stadio
19.15 - Arrivato il pullman del Como
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