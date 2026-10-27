Con l'ottava giornata di Serie A ormai alle spalle, tra le mura amiche il Torino e Ignazio Abate vogliono centrare la quarta vittoria consecutiva. Abate sta sciogliendo le ultime riserve sulla formazione che scenderà in campo tra circa un'ora nella partita contro il Como, la nona di campionato per i granata. Il Como viene da un successo per 2-0 contro il Sassuolo, che dà seguito a quello contro la Fiorentina e va alla ricerca della terza vittoria di fila. Seguite con noi le ultime dai campi e gli aggiornamenti Live direttamente dallo stadio.

20.35 - SEGUITE LA NOSTRA CRONACA LIVE

20.31 - Torino di nuovo negli spogliatoi

20.30 - ADAMS PREPARTITA

20.25 - FABREGAS PREPARTITA

20.20 - ABATE PREPARTITA

20.09 - Toro in campo per il riscaldamento

20.06 - Attese allo stadio più di 20mila persone

19.59 - Sono entrati sul rettangolo verde i portieri del Toro

19.48 - Uscite le formazioni ufficiali della sfida

19.45 - Ecco il video dell'arrivo del Toro all'Olimpico Grande Torino

19.27 - Il Toro è in campo per la ricognizione

19.20 - Arrivato il pullman del Torino allo stadio

19.15 - Arrivato il pullman del Como