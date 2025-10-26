A margine della sfida tra Torino e Genoa, valevole per l'ottava giornata di campionato, il presidente Urbano Cairo ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio, esprimendo il proprio commento sulla partita.
Torino-Genoa 2-1, Cairo: “Siamo sulla strada giusta”
Le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo al termine dell'andata con il Genoa
“La squadra ha intrapreso la strada giusta, direi di sì. Ci sono state due vittorie e anche con la Lazio ci eravamo andati vicini con una grande partita. Nel primo tempo la squadra non era brillantissima, ma nel secondo tempo ho visto cose diverse, i cambi hanno dato una mano e Maripan è stato determinante. Cosa mi aspetta ora? A Bologna è una partita difficile, ma dobbiamo andare lì con la stessa voglia di vincere che abbiamo avuto oggi”.
