Torino-Genoa 2-1, Cairo: “Siamo sulla strada giusta”

“La squadra ha intrapreso la strada giusta, direi di sì. Ci sono state due vittorie e anche con la Lazio ci eravamo andati vicini con una grande partita. Nel primo tempo la squadra non era brillantissima, ma nel secondo tempo ho visto cose diverse, i cambi hanno dato una mano e Maripan è stato determinante. Cosa mi aspetta ora? A Bologna è una partita difficile, ma dobbiamo andare lì con la stessa voglia di vincere che abbiamo avuto oggi”.