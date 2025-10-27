Torino-Genoa 2-1, l’analisi dei gol: l’erroraccio di Asllani poteva costare caro

Il secondo successo di fila in casa per il Torino arriva grazie ala rimonta completata contro il Genoa. I granata sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale con i rossoblù che si erano portati avanti nel punteggio subito al settimo minuto con la firma di Thorsby (ma con uno sfortunato brutto errore di Asllani). In favore del Toro è però poi arrivato nella ripresa l'autogol di Sabelli e il gol di testa di Maripan proprio nel finale di gara.