Torino-Genoa 2-1, Baroni: “Maratona contro Cairo? La soluzione è tecnica”

Le parole del tecnico granata dopo la sfida tra Torino e Genoa valevole per l'ottava giornata di Serie A

Andrea Croveri 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 15:47)

Si è conclusa Torino-Genoa, partita valida per l'ottava giornata di Serie A. Il Torino ha vinto per 2-1 in rimonta. Al termine dell'incontro, l'allenatore granata, Marco Baroni, ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quale è la sua analisi della partita?

“Tra primo e secondo tempo ho dovuto ribaltare lo spogliatoio: nel primo tempo abbiamo fatto la partita che non dovevamo, con tanto palleggio ma poco ritmo. Nel secondo tempo ci ha aiutato chi è entrato, abbiamo rimesso la squadra a posto, con tante verticalizzazioni e tanti angoli. Come dico sempre, alcune difficoltà ci possono stare; ma era importante oggi per noi fare i tre punti, li abbiamo raggiunti partendo da situazione di svantaggio, questo premia i ragazzi per il secondo tempo che hanno fatto”.

Come mai Ngonge in panchina? Nelle ultime partite ha sempre dato qualcosa...

“Lo stimo tantissimo, ma in settimana ha avuto un problemino. Ho tanti attaccanti bravi e li devo gestire. Ho detto ai ragazzi che per me sono tutti titolari. Oggi, ad esempio, Paleari, che è il secondo portiere, è stato bravissimo”.

C’è molta distanza tra la curva e il presidente Cairo. La speranza è che un ambiente così possa unirsi ancora di più?

“Sì, io ho sempre detto che la soluzione è tecnica. La squadra deve giocare con energia e pathos. Il nostro pubblico è meraviglioso e ha una passione viscerale; tocca a noi trascinarli e dare emozione ed emotività con una squadra che spende tutto. Poi speriamo di fare molti risultati, ma la cosa importante è vedere una squadra che in ogni gara si dedica e si spende”.