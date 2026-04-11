Il tabellino della sfida di oggi tra granata e scaligeri
Seconda vittoria consecutiva per il Torino. La squadra di D'Aversa si impone 2-1 contro l'Hellas Verona di Paolo Sammrco nella sfida casalinga allo stadio Olimpico Grande Torino. In gol di Simeone nel primo tempo e Casadei ad inizio ripresa regalano tre punti importantissimi per la classifica. Gli scaligeri, invece, sono sempre ultimi in classifica a pari punti con il Pisa e ormai la matematica retrocessione in Serie B è ad un passo. Nel match di oggi sono stati cinque i sanzionati di Bonacina: quattro gialloblù e un solo granata. Tuttavia, Ismajli, l'unico ammonito tra le fila dei piemontesi, era diffidato e salterà la sfida contro la Cremonese in programma il prossimo weekend.
Torino-Hellas Verona, il tabellino
TORINO-HELLAS VERONA 2-1
Reti: 6' Simeone (T), 39' Bowie (H), 50' Casadei (T)Ammonizioni: 25' Ismajli (T); 26' Edmundsson (H), 46' Frese (H), 68' Oyegoke (H), 93' Valentini (H) TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco (67' Marianucci), Ismajli, Ebosse (84' Maripan); Pedersen, Casadei, Gineitis (75' Prati), Obrador (84' Biraghi); Vlasic; Simeone, Adams (75' Kulenovic). Allenatore: Roberto D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Lazaro, Tameze, Nije. VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson (60' Valentini), Frese (81' Mosquera); Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali (81' Sarr); Harroui (60' Orban), Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo, Bradaric, Lirola, Slotsager, Niasse, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati.
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