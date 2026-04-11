Seconda vittoria consecutiva per il Torino. La squadra di D'Aversa si impone 2-1 contro l'Hellas Verona di Paolo Sammrco nella sfida casalinga allo stadio Olimpico Grande Torino. In gol di Simeone nel primo tempo e Casadei ad inizio ripresa regalano tre punti importantissimi per la classifica. Gli scaligeri, invece, sono sempre ultimi in classifica a pari punti con il Pisa e ormai la matematica retrocessione in Serie B è ad un passo. Nel match di oggi sono stati cinque i sanzionati di Bonacina: quattro gialloblù e un solo granata. Tuttavia, Ismajli, l'unico ammonito tra le fila dei piemontesi, era diffidato e salterà la sfida contro la Cremonese in programma il prossimo weekend.

Torino-Hellas Verona, il tabellino