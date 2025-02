Torino, i convocati per la sfida col Milan: Vanoli recupera Adams

Sono state ufficializzate le convocazioni di Paolo Vanoli per la sfida contro il Milan, in programma nella giornata di sabato 22 febbraio alle ore 18:00 presso l'Olimpico Grande Torino. Il tecnico non potrà fare affidamento su Tameze (out per un problema riscontrato contro il Genoa), Njie (operato alla caviglia). Non ci sarà Masina, che viene "rimpiazzato" da Mullen, difensore della Primavera, così come Sosa. Tuttavia Vanoli recupera in extremis Ché Adams, in dubbio alla vigilia per un problema fisico. Nella lista non è presente Ivan Ilic. Di seguito la lista completa.