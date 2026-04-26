Secondo pareggio consecutivo per il Torino. La squadra di D'Aversa fa 2-2 contro l'Inter di Chivu nella sfida casalinga allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo essere andati sotto di due gol, Simeone e Vlasic su rigore nel secondo tempo regalano la salvezza matematica ai granata. I nerazzurri, invece, sono sempre primi in classifica e mancano solo tre punti per la matematica vittoria del campionato di Serie A. Nel match di oggi sono stati tre i sanzionati di Mariani: due nerazzurri e un solo granata. Ammoniti tutti a pochi minuti dalla fine, quando la partita si è incattivita.

Torino-Inter, il tabellino

TORINO-INTER 2-2

Reti: 23' Thuram (I), 62' Bisseck (I), 70' Simeone (T), 78' rig. Vlasic (T)

Ammonizioni: 84' Diouf (I), 85' Ebosse (T), 86' Barella (I)

TORINO (3–4-1-2): Paleari; Coco (53' Marianucci) Ismajli, Ebosse; Lazaro (53' Njie), Ilkhan, Gineitis (66' Casadei), Obrador; Vlasic; Simeone (90' Tameze), Adams (66' Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Kulenovic, Biraghi. Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (87' Frattesi), Akanji, Carlos Augusto; Darmian (81' Dumfries), Sucic (81' Mkhitaryan), Barella, Zielinski, Dimarco (81' Diouf); Thuram, Bonny (60' Esposito). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Lautaro Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Cocchi, Mosconi, Bastoni. Allenatore: Chivu.