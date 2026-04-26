Termina l'incontro tra Torino e Inter allo stadio Olimpico Grande Torino valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Al termine del match, Ilkhan - premiato per l'occasione con la palma di migliore in campo - ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN e Sky Sport. Di seguito le sue parole.

Ad inizio stagione Simeone si chiedeva perché non giocavi, ora come ti senti? "Dopo tre settimane oggi sono ritornato nuovamente in campo. Sono molto contento di giocare con lui (Simeone). L'ho cercato nel primo tempo e poi nel secondo e abbiamo segnato. Sono contento soprattutto anche per il pareggio perché dopo 2-0 è difficile giocare contro l'Inter".

Cosa si prova a giocare contro Chalanoglu il tuo idolo? "E' molto emozionante. Lui è il nostro capitano in Turchia, gli ho chiesto la maglia e ci vedremo negli spogliatoi".

Che effetto fa aver visto Calhanoglu? “Lui è il nostro capitano e il nostro idolo: mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui, ma lui non ha giocato, magari l’anno prossimo. Sono comunque molto contento di averlo visto”.