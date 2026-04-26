Segui con noi l'avvicinamento a Torino-Inter, match delle 18 che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino

Piero Coletta
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Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)

  • 17.45: finisce il riscaldamento, squadre che rientrano in campo. A breve l'inizio della sfida
  • 17.25: in campo anche i giocatori dell'Inter, accolti dagli applausi dei propri sostenitori
  • 17.22: In campo i granata
  • 17.19: Portieri Inter in campo
  • 17.13: al via il riscaldamento
  • 17.12: Zapata in panchina, Simeone-Adams in avanti
  • 16.41: arrivato anche il pullman dell'Inter, accolto con applausi dai tanti supporters nerazzurri
  • 16.30: Pullman Torino arrivato allo stadio

Gentili lettori di Toro News, benvenuti a Torino-Inter, match delle 18 che andrà in scena all'Olimpico Grande Torino.

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