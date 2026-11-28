Il portiere della Lazio ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del secondo tempo
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All'intervallo della sfida tra Torino e Lazio, Christos Mandas è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il primo tempo dei suoi. Di seguito le sue parole.
Quant è importante ora più che mai proteggere quella porta?
"Si è importante, perché non abbiamo iniziato bene nel primo tempo e vogliamo iniziare bene il secondo. Una partita tosta, ma continuiamo con testa e cuore"
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