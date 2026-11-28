Portieri protagonisti sia da una parte che dall'altra, granata all'arma bianca e biancocelesti un po' pasticcioni e prevedibili. Il Torino che scende in campo contro la Lazio capolista è una squadra senza paura e che affronta a viso aperto gli artigli dell'aquila ospite all'Olimpico Grade Torino. Però sono i dettag

Abate sceglie Patterson e Cacciamani, torna Casadei

Avvio grintoso dei granata, poi Coco combina la frittata

Abate cambia diverse cose rispetto alla trasferta di Napoli. In porta c'è Perri, ma in difesa il tecnico propone una linea a quattro e le sorprese non mancano: Patterson e Cacciamani esterni bassi, in mezzo Coco e Comuzzo. A centrocampo i compiti di regia sono affidati a Mandragora. Ai suoi lati ci sono Gineitis, alla seconda gara di fila titolare, e Casadei. L'ex Inter torna titolare dopo l'infortunio. Vlasic sulla trequarti, a supporto di Adams e Simeone.Salta all'occhio un dettaglio nella formazione granata: Gineitis agisce come braccetto nella difesa, con Cacciamani libero di sganciarsi sulla tanto agognata fascia sinistra. L'avvio è di merca granata: dopo quattro giri di orologio Adams inventa un esterno di pura magia gutiana per l'inserimento di Casadei. Male la difesa laziale nell'occasione, ma l'ex Inter ritarda troppo la conclusione. Sul pallone rimasto vagante arriva Simeone, che calcia trovando il riflesso di Mandas. Il Cholito punisce, il greco conferma l'ottimo momento di forma, ma forse è più un difetto dell'argentino che un vero e proprio miracolo dell'estremo difensore. Sull'onda dell'entusiasmo il Torino di propone con costanza e al 10' è Cacciamani a procurarsi la situazione favorevole con una azione personale. La conclusione però è troppo tenera, ma conferma il buon piglio con cui la truppa di Abate è scesa in campo. E al 14' sono ancora i padroni di casa ad avere una buona chance: ottimo recupero di palla Casadei, che strappa e serve Simeone. Dal limite l'attaccante calcia centrale, ma c'è solo una squadra in campo. Un minuto dopo Vlasic, anche lui dal limite e completamente libero sulla trequarti, calcia a botta sicura e stavolta Mandas deve spingere via la sfera. Un buon avvio, a cui la Lazio non riesce a tenere il ritmo.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 28: Alfonso Pedraza of SS Lazio compete for the ball with Giovanni Simeone of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico Grande Torino on November 28, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La squadra di Gattuso commette qualche errore sia in fase di uscita sia in possesso palla. A mancare sono soprattutto gli inserimenti senza palla di Frattesi e le giocate di Isaksen. Non è un caso che, una volta innescato l'ex Inter, la Lazio sfiori il vantaggio sugli sviluppi di un corner alla mezzora, proprio nella fase più equilibrata della sfida. Pedraza pennella un cross preciso e, in arretramento, Frattesi stacca perfettamente. Perri? Con un intervento in volo d'angelo e la mano aperta, l'ex Leeds salva i granata. L'occasione non scuote più di tanto la partita, che prende il binario dell'equilibrio. Però la Lazio sembra essere più quadrata, pur non trovando mai una vera azione costruita ed è questo il peccato capitale dei granata: non recepire l'allarme. Al 40' gli ospiti trovano il vantaggio su corner: ottima la palla di Zaccagni, Coco si dimentica Provstgaard e il difensore sigla il suo secondo gol in campionato. La stilettata che non ti aspetti, gli artigli affondano nella carne del Toro. La Lazio è cinica ad approfittare dello sbandamento e al 44' raddoppia: Zaccagni, ancora protagonista, serve Isaksen completamente lanciato nel buco. Piattone, raddoppio e Torino che dal nulla si ritrova sotto dopo un primo tempo che per larghi tratti era stato positivo. E ad aumentare i rimpianti ci pensa anche Casadei, che proprio sul gong della prima frazione cestina di testa l'occasione per riaprire la gara.