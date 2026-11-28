Pietro Comuzzo è stato intervistato durante il prepartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Più gol presi nel secondo tempo che nel primo. Vi siete chiesti il perché?

"Sì, il perché ce lo siamo chiesti. Sicuramente quello che manca a volte sono i piccoli dettagli, quelli fanno la differenza. Sia all'inizio che poi ancor di più verso la fine, perché quando magari la concentrazione fisicamente cala un pochino, sono proprio i dettagli che fanno la differenza, quindi aggiustandoli sono sicuro che riusciamo a mantenere un' alta prestazione per tutta la partita".

10 gol in 17 partite contro la Lazio. Simeone vi ha detto un po' come affrontare questa squadra?

"Sicuramente sappiamo che la Lazio è una squadra forte. E' prima in classifica per un motivo. Il Cholito è un grande attaccante, sta a tutta la squadra anche aiutarlo nel poter fare più gol possibili per aiutarla. Sicuramente è una cosa di squadra, se la squadra sta dietro e supporta, poi anche le punte e gli attaccanti, tutti ne traggono vantaggio".