Abate avrà a sua disposizione 25 giocatori: è emergenza in difesa
90 secondi: "Rodriguez che si fa? Abate, studia sorprese per la Lazio..."
Abate corre ai ripari in vista della sfida di oggi contro la Lazio, in programma alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L’emergenza principale riguarda la difesa: confermata l’assenza di Ismajli, infortunatosi a Napoli, mentre resta ancora fuori dalla lista anche Rodriguez. Per sopperire alle defezioni rientra Biraghi, con Carrascosa aggregato dalla Primavera per dare una mano al tecnico granata. Sulle corsie non sarà invece a disposizione Belghali, fermato dai problemi fisici rimediati al Maradona. Completa la lista degli indisponibili il lungodegente Israel. Sono 25 gli uomini convocati da Abate per la gara contro la formazione biancoceleste.
I convocati per il match contro il Napoli
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Biraghi, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Fortini, Patterson.
Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora, Oristanio.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.
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