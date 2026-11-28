Una commedia degli equivoci al cardiopalma. Termina 2-2 il folle anticipo tra Torino e Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. Contro i sardi la squadra di Baldini è protagonista di un concentrato di episodi grotteschi, a rovinare una prestazione che sul campo avrebbe meritato di godere di altra luce: dal rigore ingenuo concesso da Tonica all'incredibile errore sul cambio che fa uscire Banse nella ripresa tra l'incredulità della panchina, passando per l'harakiri di Gaffurini, capace di inventarsi un pallonetto da centravanti puro e di farsi cacciare subito dopo per un'esultanza dimenticandosi di essere già ammonito. Un copione surreale che permette al Toro solo di toccare per qualche minuto la gioia della rimonta effettuate, prima che il pari rossoblù allo scadere trasformi il trionfo in un 2-2 quantomai beffardo.

Cagliari-Torino, le scelte: Alexandre unica novità nel 3-4-3 granata, Carrascosa con Abate

Ad Assemini Francesco Baldini conferma in blocco il 3-4-3 impiegato nelle ultime uscite viste le prolungate assenze a centrocampo. Rispetto all'ultima sfida casalinga contro il Bologna, l'undici iniziale granata presenta una sola novità: nella retroguardia a tre davanti a Cereser trova spazio dal primo minuto Alexandre come braccetto sinistro al posto di Carrascosa, indisponibile perché con Abate in prima squadra, andando così a completare il terzetto difensivo insieme al capitano Tonica e a Gaffurini. Confermati in toto i restanti reparti. A centrocampo la cerniera è affidata sempre a Liema Olinga e Ballanti, sulle corsie esterne agiscono a tutta fascia Befani a destra e Kugyela a sinistra. In avanti spazio al tridente già visto in azione contro il Bologna: Bonacina è ancora la punta centrale, lo assistono Conzato e Banse.

Primo tempo: Toro disattento, Goryanov trasforma il tiro dal dischetto

Nemmeno il tempo di sistemarsi in campo che la trasferta in Sardegna per il Toro di Baldini inizia subito in salita. Al 1' il Cagliari costruisce immediatamente la prima, nitida, palla gol della gara: Idrissi in area lascia partire un mancino velenoso ad incrociare diretto verso il primo palo. Cereser risponde presente respingendo la conclusione con i piedi sul primo palo. Subito dopo la parata, però, l'estremo difensore del Toro accusa un problema muscolare proprio al piede. Nonostante il tentativo di stringere i denti, dopo pochi minuti Cereser è costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere il cambio, lasciando il posto tra i pali a Dorigo. L'avvio in salita si trasforma in una vera e propria doccia gelata al 12'. Ballanti sbaglia sbaglia in fase di impostazione e regala il pallone al Cagliari: Cardu raccoglie la sfera, si incunea in area di rigore e lascia partire una conclusione secca ad incrociare intercettata col braccio da Tonica in scivolata. Calcio di rigore per il Cagliari. Dagli undici metri si presenta Goryanov, che spiazza completamente il neoentrato Dorigo e porta i sardi sull'1-0. Incassato il colpo, il Toro prova a scuotersi. La prima vera risposta granata arriva al 18', quando Bonacina riesce a penetrare in area e a tu per tu con Sarno, e da posizione defilata prova a piazzare il colpo del pareggio, deviato in angolo dall'estremo difensore rossoblù. Col passare dei minuti le squadre si allungano e il match si accende con continui capovolgimenti di fronte. Il Toro cresce in personalità e inizia a farsi vedere con maggiore continuità nella metà campo avversaria. Tonica e compagni si affacciano più volte dalle parti di Sarno, accendendosi soprattutto con le iniziative di Conzato e Banse, senza tuttavia trovare il guizzo giusto per riequilibrare i conti.

Secondo tempo: Baldini ribalta tutto, rosso dopo il gol per Gaffurini e il 90' punisce i granata

All'intervallo Baldini mette subito mano all'assetto tattico per dare una svolta alla gara: fuori Alexandre, già gravato di un cartellino giallo, dentro Gatto. Una mossa che ridisegna lo scacchiere granata, segnando il passaggio alla difesa a quattro: con l'innesto di Gatto sulla corsia destra, Gaffurini scala al centro affiancando Tonica, Kugyela arretra a sinistra. Il Torino rientra in campo con il piglio giusto e prende in mano il pallino del gioco. I granata provano diverse soluzioni dalla distanza, ma le conclusioni tentate da Conzato e Ballanti risultano fuori misura e non impensieriscono Sarno. Al 60' va poi in scena il primo episodio di cortocircuito: Falasca prende il posto di Banse. La sostituzione si concretizza, ma scatena l'immediata furia di Baldini, che è visibilmente incredulo quando guarda i suoi collaboratori e fa intendere che non era affatto il numero 27 l'uomo designato per uscire dal campo. Con il cambio imprevisto il tecnico granata sposta Befani sull'out di sinistra accendendo subito la gara: al 63' Conzato serve con una sventagliata precisa il numero 18 granata che controlla la sfera con uno stop a seguire perfetto bruciando sul tempo la marcatura; Befani si presenta così solo davanti a Sarno ma la conclusione trova la risposta del portiere avversario. L'insistenza e la qualità della manovra granata trovano finalmente il giusto premio al 68'. Uno scatenato Befani accende nuovamente il turbo: supera la marcatura e dalla linea di fondo serve in mezzo Bonacina che al limite dell'area piccola devia la sfera in rete a porta sguarnita. È 1-1, secondo gol consecutivo per il numero 7 granata dopo il rigore contro il Bologna. Dopo cinque minuti, tuttavia, il Cagliari cerca di sorprendere la difesa granata: Dorigo respinge con i piedi la conclusione al volo di Cardu e tiene a galla il Torino. Sospiro di sollievo per la squadra di Baldini, che non si fa condizionare e irrompe ancora con furia completando la rimonta al 78'. Gaffurini approfitta di una disattenzione della retroguardia sarda, si avventa sul pallone vagante, supera Sarno in uscita con un pallonetto, per poi depositare comodamente di testa in rete. L'esplosione di gioia per il 2-1 granata si trasforma però immediatamente in un'autentica doccia gelata: travolto dall'adrenalina del momento, Gaffurini si toglie la maglia durante l'esultanza, dimenticando di essere già ammonito. Inevitabile il secondo cartellino giallo sventolato dal direttore di gara, che lascia così il Toro in inferiorità numerica a oltre dieci minuti dal novantesimo. Baldini corre immediatamente ai ripari al 79' per provare a tenere il vantaggio in dieci contro undici: fuori Befani, dentro Tomic per resistere all'assalto finale del Cagliari. Proprio quando il traguardo sembrava ormai ad un passo, arriva la beffa per Tonica e compagni. Al 90' il Cagliari trova infatti il guizzo che vale il 2-2: Bahlaouan lascia partire un cross teso dalla corsia destra che pesca Piro in area che con il mancino devia la sfera sul secondo palo beffando Dorigo. Nei minuti di recupero i granata riversano tutte le energie rimaste nella metà campo sarda, ma la retroguardia rossoblù respinge gli ultimi assalti e resiste fino al triplice fischio.

Il tabellino

Marcatori: 13' rig. Goryanov (C), 68' Bonacina (T), 78' Gaffurini (T), 90' Piro (C)

CAGLIARI: Sarno, Bahlaouan, Lo Verde, Cardu (74' Barry), Costa (74' Akarakiri), Prettenhoffer, Stanoev Goryanov, Idrissi, Piro, Nuvoli, Mawassa Nkazi. A disposizione: Kehayov, Giulini, Tronci, Piredda, Rusu, Mulas, Battaglini, Doppio, Hamdaoua. Allenatore: Gallego.

TORINO (3-4-3): Cereser (4' Dorigo); Gaffurini, Tonica, Alexandre (45' Gatto); Befani (79' Tomic), Ballanti, Liema Olinga, Kugyela; Conzato, Bonacina, Banse (60' Falasca). A disposizione: Pierro, Rivas Correa, Mukerjee, Zaghini, Ramondetti, Pagliano, Malidor. Allenatore: Baldini.

Ammoniti: 10' Alexandre (T), 46' Gaffurini (T), 70' Bahlaouan

Espulsi: 78' Gaffurini (T)