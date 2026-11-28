Non va oltre il pareggio l'intensa sfida della dodicesima giornata di Primavera 1 tra Cagliari e Torino. In terra sarda finisce 2-2 al termine di una gara ricca di colpi di scena, in cui i granata ribaltano con carattere il vantaggio iniziale firmato da Goryanov dal dischetto grazie al guizzo di Bonacina e al colpo di testa di Gaffurini. Proprio il difensore granata si trasforma però subito dopo da eroe a protagonista in negativo lasciando i suoi in inferiorità numerica. Un episodio che pesa e spiana la strada al beffardo pareggio rossoblù firmato allo scadere da Piro. Un punto che smuove appena la classifica del Toro, che aggancia l'Atalanta a quota 14 punti fermo al tredicesimo posto: una posizione ancora delicata per la squadra di Baldini distante appena una lunghezza dalla zona playout attualmente occupata da Juventus (13) e Cesena (11). Un gradino più su resta invece proprio il Cagliari, dodicesimo a 15 punti, che conserva il minimo vantaggio sui granata.

Primavera, la classifica

1. Inter 22 (11)

2. Parma 21 (11)

3. Bologna 21 (12)

4. Roma 20 (11)

5. Lazio 19 (12)

6. Lecce 19 (12)

7. Milan 19 (12)

8. Empoli 19 (12)

9. Fiorentina 16 (11)

10. Genoa 16 (11)

11. Como 15 (11)

12. Cagliari 15 (12)

13. Torino 14 (12)

14. Atalanta 14 (12)

15. Verona 13 (11)

16. Sassuolo 13 (11)

17. Juventus 13 (11)

18. Cesena 11 (11)

19. Monza 6 (12)

20. AlbinoLeffe 5 (12)

Il programma e i risultati della dodicesima giornata

Atalanta-Monza 3-2

Bologna-Albinoleffe 5-1

Empoli-Lazio 0-0

Sabato 28 novembre

Cagliari-Torino 2-2

Milan-Lecce 0-1

Juventus-Verona ore 13:00

Genoa-Cesena ore 15:00

Parma-Como ore 15:00

Domenica 29 novembre

Sassuolo-Inter ore 11:00

Roma-Fiorentina ore 13:00