Sarebbe servita più testa. Il rammarico più grande del Torino in Sardegna è quello, una rimonta sfumata sul più bello con colpa per aver gettato alle ortiche la possibilità di portare a casa il bottino pieno. Il pari è una magra consolazione quando i tre punti erano a un passo. L'inferiorità numerica concessa a un Cagliari battagliero negli ultimi minuti è stata determinante, così come lo sono stati in negativo altri errori nel corso della gara. Di seguito le pagelle.

CERESER sv: Continua a essere tormentato dai problemi fisici e questa volta non riesce a stringere i denti come aveva fatto nel derby e anche contro il Bologna. In Sardegna resta a terra dopo essersi superato su Idrissi, si fa male al piede con cui aveva respinto la conclusione sarda. Prova a continuare ma capisce subito di dover chiedere il cambio e si accascia (5' DORIGO 6.5: Spiazzato da Goryanov al pronti via sul dischetto, ne poteva davvero poco. Miracoloso invece su Cardu con i piedi a poco più di un quarto d'ora dalla fine, evita il possibile ribaltone del Cagliari)

GAFFURINI 5: Croce e delizia. Della prima fanno parte le due ammonizioni prese: ingenuo sulla situazione in cui è sanzionato nel primo tempo, lo è ancor di più nel secondo quando esulta per il gol del vantaggio e si toglie la maglia dimenticandosi di avere un giallo sul groppone e lasciando così il Toro in dieci. Nella seconda rientrano la prova di carattere in campo, i numerosi duelli vinti e il gol del 2-1 granata, il primo in Primavera 1, arrivato dopo un primo tocco al volo e una ribattuta di testa. Nella valutazione però pesa di più la croce: l'inferiorità numerica condanna a un finale di sofferenza in cui il Cagliari passa ed è un'ingenuità clamorosa.

TONICA 5: Ingenuità non da lui nella fase iniziale di partite. Prova a intervenire in scivolata sul recupero palla di Cardu in area, ma con il braccio fa una parata e il rigore è inevitabile. Si assesta e volta pagina come ha dimostrato di poter fare, ma il Toro deve iniziare a trovare contromisure per fermare l'emorragia di episodi concessi con troppa leggerezza.

ALEXANDRE 5.5: Chiamato in causa per sostituire Carrascosa, non vive un primo tempo facile: spende un giallo dopo dieci minuti, e da quel momento vive con il fiato sospeso il duello con Cardu rischiando anche una seconda ammonizione poco dopo. Alla mezz'ora si prende una rivincita sul diretto avversario negandogli sulla linea di porta la rete, non un intervento di particolare difficoltà ma efficace (46' GATTO 6: Con il suo ingresso, Baldini torna a quattro. Offre l'ormai solita prova di sostanza, è una pedina affidabile ed è sempre più una certezza anche a gare in corso).

BEFANI 7: Il tuttofare di Baldini. Inizia la gara ancora da esterno di centrocampo a destra e trova un dialogo che funziona alla perfezione con Kugyela, con cui forma l'asse più pericoloso a lungo. Torna a sinistra per l'assalto offensivo e diventa imprendibile. Si mette in proprio all'ora di gioco: stop splendido e destro a giro su cui Sarno si supera, prima di un salvataggio sulla linea. Si ripete al 68' ma da suggeritore: doppio passo e cross teso per l'1-1 di Bonacina, terzo assist in stagione con cui inizia la rimonta granata poi sfumata sul finale (80' TOMIC sv).

BALLANTI 5.5: In quarto d'ora prima serve un pallone illuminante per attivare Conzato su punizione; poi commette un errore fatale perdendo un brutto pallone, il Cagliari ne approfitta, riparte e conquista il rigore. Anche lui volta pagina e il suo cambio di passo è un fattore importante a centrocampo. Quando il centrocampo alza la qualità, i compiti per il Toro diventano molto più facili e lui contribuisce in maniera importante.

LIEMA OLINGA 6.5: Ancora una prestazione di spessore per il centrocampista belga, che fa la differenza in mediana. Nella ripresa nello specifico vince molti duelli e diventa il motore granata in mezzo al campo. Dirige l'orchestra con maestria, anche nei momenti di maggior assestamento.

KUGYELA 6.5: In Sardegna è tra chi cerca maggiormente lo spunto, il gioco passa spesso dagli esterni e specialmente dalla sua corsia. Anche quando arretra di qualche metro con la difesa a quattro continua a essere molto offensivo. Dà qualità in campo.

CONZATO 6: Non inquadra la porta al volo con il mancino all'8', poi sparisce un po' dai radar ma anche perché meno cercato. Torna protagonista sul finale di primo tempo, ma per una volta è impreciso sottorete. Nella ripresa è tra chi più partecipa all'assalto finale, da un suo pallone reindirizzato verso l'area nasce il gol di Gaffurini. Non si inserisce tra i marcatori, ma partecipa comunque all'azione del momentaneo 2-1 confermandosi centrali in una partita con meno occasioni per brillare.

BONACINA 6: Riproposto in versione centravanti. Dà la prima possibilità al Toro di pareggiare i conti con il Cagliari, Sarno evita guai. Poi pian piano scompare dal cono di luce fino a farsi trovare al posto giusto al momento giusto sul pallone solo da imbucare in rete servito da Befani. Terzo gol in stagione, il secondo consecutivo: segnali di crescita anche da fuori ruoli.

BANSE 6.5: Tra tutti gli attaccanti è quello che dà maggiormente noia al Cagliari quando i granata ricominciano a carburare. Diventa un fattore ben presto e va vicino al gol in più di un'occasione nel primo tempo, provando a calciare sia con il destro sia con il mancino. Esce all'ora di gioco, è un errore di campo nel cambio: Baldini si gira verso la panchina visibilmente incredulo ma il danno è fatto (61' FALASCA 5.5: Non particolarmente impegnato dall'ingresso in campo, cerca di dare una mano e resta generoso ma ha davvero poche occasioni).

ALL. BALDINI 5.5: Due facce della medaglia nella valutazione del tecnico. La prima, il campo. Ridisegna il suo Toro in ben più di un'occasione leggendo la gara con attenzione e i suoi rispondono alzando progressivamente i giri. Ne deriva una prestazione che diventa sempre più convincente, fino a portare alla rimonta poi svanita. Non era scontata questa efficacia considerando che le assenze continuano a esserci. La seconda, la testa. Un aspetto su cui Baldini insiste da sempre quando parla delle sue squadre. Lo stesso Toro che è stato capace di mettere tutta la testa sulla rimonta, ha poi perso di testa la sua partita pur portando a casa un punto: l'errore della panchina sul cambio di Banse, l'harakiri di Gaffurini. Troppo spesso gli errori hanno condizionato l'avvio di stagione, gli ultimi hanno un peso specifico maggiore ed è un dato su cui Baldini deve intervenire.