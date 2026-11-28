Tre novità rispetto alla trasferta di Napoli: Abate schiera Patterson, Casadei e Vlasic al posto di Belghali, Ismajli e Bragança. Cambia anche il sistema di gioco, dal 3-5-2 al 4-3-1-2, con Cacciamani terzino sinistro e Vlasic alle spalle della confermata coppia offensiva Adams-Simeone.

Torino-Lazio: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Perri; Patterson, Comuzzo, Coco, Cacciamani; Casadei, Mandragora, Gineitis; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Mascardi, Siviero, Carrascosa, Biraghi, Comert, Fortini, Aboukhlal, Ilkhan, Fitz-Jim, Bragança, Oristanio, Kulenovic, Zapata, Pellegri. All. Abate.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp. Motta, Renzetti, F. Bordon, R. Bordon, Leite, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Rovella, Cancellieri, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All. Gattuso.