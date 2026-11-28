Ignazio Abate è stato intervistato durante il prepartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Mister come è messa la formazione del Toro oggi? Difesa a 3 o a 4?

"Possiamo difendere e sviluppare in tutti e due i modi, ormai il calcio è così dinamico, è molto riduttivo pensando ai numeri. Penso che il modulo sia legato solo all'aspetto difensivo. Dobbiamo cercare di mettere in campo i nostri concetti e mettere in difficoltà una grande squadra come loro"

Cacciamani sarà terzino?

"Può darsi"

Ha un motivazione in più oggi visto che si avvicinano i 120 anni dalla fondazione del Torino? Sentite la responsabilità di tornare alla vittoria oggi?

"Assolutamente. La avvertiamo e abbiamo grande responsabilità. Sappiamo che facciamo parte di una storia immensa di questa grande società, però deve passare ancora qualche giorno. Oggi l'importante è pensare a questa partita, molto difficile, sperando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi"

Quanto c'è del calcio di Gattuso nel suo calcio?

"C'è tanto di Rino in me. E' stato un punto di riferimento da giocatore per il suo temperamento, per il suo carattere, per la sua mentalità. ero veramente molto giovane, mi ha aiutato, mi ha fatto crescere e poi ho avuto anche la fortuna di averlo da allenatore, dove abbiamo avuto un rapporto molto stretto e quindi incontrarlo di nuovo a questi livelli fa un po' strano, però è sempre bello"