Le ultime novità dallo Stadio Olimpico Grande Torino sul prepartita di Toro-Lazio, con gli aggiornamenti live direttamente dallo stadio
90 secondi: "Rodriguez che si fa? Abate, studia sorprese per la Lazio..."
Non c’è tempo per rimuginare sulle ultime, negative uscite in casa granata: alle 18 scatterà il fischio d’inizio di Torino-Lazio. La squadra di Abate, reduce dalla sconfitta di misura rimediata a Napoli, è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico, ma l’ostacolo è di quelli impegnativi: all’Olimpico Grande Torino arriva la prima della classe, la Lazio di Gattuso, decisa a difendere il primato. Per il Toro servirà una prova di carattere, attenzione e concretezza per provare a invertire la rotta e fermare la capolista.
16:30 - I convocati della sfida contro la Lazio
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