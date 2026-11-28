Non c’è tempo per rimuginare sulle ultime, negative uscite in casa granata: alle 18 scatterà il fischio d’inizio di Torino-Lazio. La squadra di Abate, reduce dalla sconfitta di misura rimediata a Napoli, è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico, ma l’ostacolo è di quelli impegnativi: all’Olimpico Grande Torino arriva la prima della classe, la Lazio di Gattuso, decisa a difendere il primato. Per il Toro servirà una prova di carattere, attenzione e concretezza per provare a invertire la rotta e fermare la capolista.

16:30 - I convocati della sfida contro la Lazio