Dalla Serie A alla Serie C ed estero: gli appuntamenti dei prestiti granata
90 secondi: "Rodriguez che si fa? Abate, studia sorprese per la Lazio..."
Italia Granata
Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito. Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco tutti gli impegni dei prestiti granata in questo weekend.
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