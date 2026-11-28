Ci sono incroci che il calcio si diverte a riproporre, cambiando le panchine ma lasciando intatti i legami. Oggi Torino-Lazio mette di fronte Gennaro Gattuso e Ignazio Abate: prima compagni al Milan, poi allenatore e giocatore, legati da un rapporto che va oltre il campo. E Rino arriva da capolista, alla guida di una Lazio che sta vivendo una stagione da protagonista. Un presente biancoceleste che avrebbe potuto avere un’altra sfumatura: Gattuso, infatti, era stato anche in orbita Toro, con contatti per la panchina granata nella scorsa primavera. Alla fine la scelta è ricaduta su Abate, mentre Ringhio ha preso la strada della Capitale.

Quel Torino-Pisa dieci anni fa

Un decennio dopo

Il filo della memoria porta al 29 novembre 2016, quando il Torino di Mihajlovic affrontò il Pisa di Gattuso in Coppa Italia. Novanta minuti senza reti, poi il Toro dilagò ai supplementari: Ljajic sbloccò la partita, Maxi Lopez, Boyé e Belotti completarono il 4-0. Una notte complicata, trasformata in goleada soltanto nel finale, con Gattuso costretto a incassare l’eliminazione. Scherzoso Ringhio affermò nel post partita: "Hanno messo pure Belotti e Ljaijc, mancavano solo Pulici e Graziani". E il destino aggiunse un altro dettaglio: la partita successiva di Coppa per i granata fu contro il Milan, con Abate capitano rossonero. Il Torino uscì così agli ottavi di finale, sconfitto 2-1 a San Siro, contro quello che sarebbe stato poi il suo condottiero.A dieci anni da quel doppio incrocio, le traiettorie si ritrovano in un’altra veste. Abate è, infatti, il tecnico del Toro, Gattuso guida la Lazio prima in classifica: due percorsi che si sono sfiorati anche sul mercato, prima di ritrovarsi da avversari. Per Ignazio, Rino è stato un compagno, un allenatore e, come ha raccontato, un fratello maggiore. Oggi alle 18:00 si abbracceranno da due panchine opposte, ma con alle spalle una storia rossonera e una vecchia notte di Coppa di dieci anni fa, in cui il Toro fece male proprio a Gattuso.