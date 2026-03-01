Torino-Lazio 2-0, Cairo laconico: “Sono contento, arrivederci”

Non rilascia lunghe dichiarazioni il presidente granata Urbano Cairo che, al termine di una vittoria fondamentale da parte della propria squadra, non si trattiene come al solito con i giornalisti all'Olimpico Grande Torino ma lascia un breve commento e sale in auto. Simeone-Zapata decidono l'esordio di D'Aversa in maniera molto positiva, con il 2-0 ai danni della Lazio e un allungo a +6 sulla zona retrocessione. "Un saluto. Sono contento, niente di particolare. Arrivederci", ha commentato laconico Cairo al termine della gara, salendo poi in auto e lasciando l'Olimpico Grande Torino.