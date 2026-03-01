Torino-Lazio termina 2-0. Alla conclusione della gara valevole per il 27° turno di Serie A, l'esterno biancoceleste Gustav Isaksen ha commentato il match ai microfoni dei giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
postpartita
Torino-Lazio 2-0, Isaksen: “Abbiamo sbagliato tutto. La responsabilità…”
Che momento è per voi?"Per noi è difficile spiegare cosa sta succedendo. Avevo visto una squadra con fame e ben allenata. Abbiamo sbagliato tutto sia di testa che tecnicamente. Mercoledì abbiamo una partita pesante ma si doveva giocare anche oggi. Io e la squadra ci prendiamo tutte le responsabilità. Tento di stare positivo ma oggi sono molto deluso".
Sarri ha parlato di una squadra triste..."Ovviamente siamo tristi ma non è una scusa che siamo dove siamo. La colpa è nostra che andiamo in campo, siamo nella terra di nessuno in campionato ed è un momento molto negativo. Abbiamo la possibilità di rimettere a posto la stagione, in campionato sarà difficile ma non possiamo pensare solo alla Coppa Italia anche se siamo decimi".
