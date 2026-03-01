Torino-Lazio 2-0, Isaksen: “Abbiamo sbagliato tutto. La responsabilità…”

Che momento è per voi? "Per noi è difficile spiegare cosa sta succedendo. Avevo visto una squadra con fame e ben allenata. Abbiamo sbagliato tutto sia di testa che tecnicamente. Mercoledì abbiamo una partita pesante ma si doveva giocare anche oggi. Io e la squadra ci prendiamo tutte le responsabilità. Tento di stare positivo ma oggi sono molto deluso".

Sarri ha parlato di una squadra triste..."Ovviamente siamo tristi ma non è una scusa che siamo dove siamo. La colpa è nostra che andiamo in campo, siamo nella terra di nessuno in campionato ed è un momento molto negativo. Abbiamo la possibilità di rimettere a posto la stagione, in campionato sarà difficile ma non possiamo pensare solo alla Coppa Italia anche se siamo decimi".