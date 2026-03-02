Torino-Lazio 2-0, la moviola: gestione corretta di Abisso

La moviola di Torino-Lazio

Nello specifico è stata buona la direzione dell'arbitro della sezione di Palermo. Decisioni correte quelle prese dal direttore di gara negli unici momenti importanti della partita con un forte approccio all'ammonizione: sono cinque i sanzionati e sono stati, in tutti i casi, dei cartellini corretti. A livello generale, però, quella di Abisso appare forse come una gestione un po' troppo rigida in certe circostanze: il fischietto siciliano ha interrotto la gara molte volte in occasione degli scontri di gioco. I gialli sono stati estratti per quattro giocatori granata e sono stati sanzionati uno nel primo tempo e quattro nella ripresa. Ammonito Gineitis per un fallo ai danni di Zaccagni al 46’, nella ripresa tocca a Vlasic che entra in ritardo a gamba tesa su Provstgaard al 79' mentre nel giro di due minuti 91' e 93') ammoniti entrambi i giocatori granata Tameze e Kulenovic per falli tattici. L'unica situazione dubbia è l'episodio del tocco di mano di Obrador nell'area di rigore granata ad inizio partita. Il direttore di gara ha reputato il tocco con il braccio dello spagnolo non punibile ed ha fatto proseguire l'azione, anche se non sono mancate le proteste della squadra ospite.