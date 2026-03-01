Un Toro convincente torna alla vittoria in casa. Buona la prima per D'Aversa che trionfa contro una Lazio molto svogliata e mai davvero in partita. Tre punti fondamentali per la salvezza e per evitare un finale di stagione potenzialmente horror.
Torino-Lazio 2-0, le reazioni social: “Cacciando Baroni al momento giusto avremmo visto altra stagione”
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Lazio
