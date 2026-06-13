"Tecnico e direttore sportivo subito proiettati al mercato". Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato in entrata, con particolare attenzione agli obiettivi del club questa estate. Il neo allenatore granata Ignazio Abate e il direttore sportivo Gianluca Petrachi si sono messi subito al lavoro per visionare da vicino un obiettivo del Toro: "Ignazio Abate non ha tempo da perdere e con il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha iniziato a progettare la squadra che verrà, al punto di volare insieme a Malaga per vedere direttamente il centrocampista 2004 Lorenzo Amatucci". L'obiettivo della dirigenza granata è quello di "costruire una squadra con idee precise e ruoli definiti". Con diversi big da capire se verranno confermati o no soprattutto dopo il Mondiale (Simeone, Vlasic e Adams), il Toro è proiettato ad abbassare l'età media e riportare in auge il "Made in Italy": "l'obiettivo prioritario per l'attacco è Sebastiano Esposito, per la porta in pole position c'è Falcone del Lecce, mentre come terzino destro piace Tommaso Barbieri e sulla fascia sinistra il Toro segue il 2006 Niccolò Fortini. Occhio anche a Marash Kumbulla, pupillo di Petrachi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.