Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Lecce, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Simeone ha espresso delusione. "Fa piacere, perché i ragazzi ci tenevano a vincerla. E' stata una partita equilibrata, sporca, contro una squadra fisica. Abbiamo fatto un primo tempo poco energico negli ultimi trenta metri, poi nella ripresa abbiamo avuto occasione per vincerla ma non l'abbiamo sfruttata".

Il gol è un attimo di defaillance o un calo? "E' più un aspetto psicologico, ci siamo abbassati troppo per cinque minuti. Potevamo stare più attenti, sapendo che c'era un mancino. I ragazzi hanno reagito cercando di vincerla".

E' un buon punto? "Sono partite particolari, sporche, dove hai tanto da perdere e spesso perdi. Ci teniamo un punto anche se c'è rammarico".

Il pubblico ha rumoreggiato quando si giocava troppo indietro. Sono singoli tifosi o serve di nuovo riaccendere la fiamma? "Abbiamo fatto bene nel giro palla, non era facile entrare. Non potevamo verticalizzare a caso, siamo usciti spesso dalla prima pressione. Siamo mancati negli ultimi trenta metri, abbiamo gestito la palla in maniera un po' sterile nel primo tempo".

Su Simeone? "Il "Cholito" è un leader. La sosta arriva al momento giusto, quando c'è bisogno di mettere benzina e recuperare gli infortunati".

Su cosa punterà? "Dobbiamo lavorare a testa bassa e pretendere di più da noi stessi".