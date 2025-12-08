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Il monday night della quattordicesima giornata di campionato fra Torino e Milan si è concluso per 2-3. Al termine dell'incontro, il giocatore rossonero Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di SKY rilasciando le proprie considerazioni: “Siamo entrati male in partita, poi la seconda parte del primo tempo l’abbiamo fatta bene. All’intervallo ci siamo detti che dovevamo cambiare marcia ed essere più cattivi. Il cambiamento di ritmo si è visto subito e l’ingresso di Pulisic ci ha fatto bene. Partite così dimostrano che a livello di mentalità ci siamo, ma bisogna entrare meglio in partita perché non sempre ti riesce di rimontare. Oggi non era facile, contro una squadra fisica, ma abbiamo fatto bene. Il mio gol? Avevamo bisogno di un episodio così. Ogni tanto serve una giocata individuale per cambiare la partita ed è stato così. Poi, tutti abbiamo fatto bene. Ci sono stati degli errori ma l’importante è la mentalità. Ha fatto bene anche chi è entrato, ora continuiamo a lavorare, sono fiducioso”.

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