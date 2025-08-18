Nell'immediato post gara di Torino-Modena, Cristiano Biraghi ha rilasciato ai microfoni di Mediasalcune dichiarazioni in merito alla sfida di Coppa Italia vinta dai granata per 1-0. Di seguito le dichiarazioni del terzino sinistro.
Torino-Modena 1-0, Biraghi: “Non siamo partiti bene, poi è uscita la qualità”
La parole del giocatore granata
Il primo tempo è stato difficile, c'erano anche i fischi. Anche la tua esperienza ha aiutato nel gestirli?"Non siamo partiti bene. Stiamo lavorando da poco assieme, forse eravamo impacciati. Il Modena ci ha messo in difficoltà, poi siamo rientrati, abbiamo avuto qualità".
Baroni vi ha detto qualcosa?"Quando giochi così male un tempo c'è poco da dire. Abbiamo sistemato qualcosa tatticamente e abbiamo fatto meglio".
