Torino-Modena 1-0, Sottil: “Avremmo meritato i rigori”

Un gran primo tempo, è mancato solo il gol. Lei è un ragazzo del Filadelfia, viveva questa partita in maniera particolare. Per quarantacinque minuti i ragazzi l'hanno accontentata? "Sì, assolutamente. per noi era un test importante prima del campionato. Cercavamo di avere delle risposte, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita anche nel secondo tempo. Siamo stati aggressivi, abbiamo calciato. Peccato il gol nel secondo tempo, è arrivata anche la stanchezza. Sono soddisfatto".

Peccato per gli ultimi metri, ha dimostrato di saper fare giocare bene le sue squadre, con garra. Non avete mai mollato. Cosa si aspetta da questa stagione, è fiducioso? "Molto, oggi la partita mi è piaciuta, anche l'identità. Sapevamo la difficoltà della gara. Sono d'accordo con te, dobbiamo gestire meglio gli ultimi metri, perché sappiamo farlo. Ripeto, cercavamo un resoconto da questa gara, l'abbiamo trovato. Il nostro è un campionato tosto, ma sono sicuro che questa squadra farà un campionato da protagonista".