Nell'immediato post gara di Torino-Modena, Nikola Vlasic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset in merito alla sfida terminata con la vittoria granata per 1-0. Di seguito le dichiarazioni del 10 granata, decisivo con la sua rete per il passaggio del turno.
POSTPARTITA
Torino-Modena 1-0, Vlasic: “Ci serve tempo, ma ho fiducia nella squadra”
La parole del giocatore granata
Cosa è successo nel primo tempo? "Non siamo riusciti a fare le nostre giocate. Loro hanno aggredito alto, andavano uomo su uomo. Poi nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo e per noi è stato più facile".
Il gol, non era così facile come sembrava. Lo racconti? "Sì, ma devi calciare lì subito. Se stoppi, arriva il difensore. Io l'ho fatto, è andata bene".
Cosa dobbiamo aspettarci dal Torino quest'anno? "Abbiamo tanti nuovi giocatori, nuovo modulo e anche allenatore. Ci serve tempo, dobbiamo abituarci Ho fiducia in questa squadra, possiamo fare una buona stagione".
