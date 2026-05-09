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TORINO-SASSUOLO 2-1

Tutti parlavano di una gara senza motivazioni e invece, sul piano del risultato, si è assistito ad altro. Il vantaggio del Sassuolo ha scosso i granata e, unitamente ai cambi azzeccati da D'Aversa, ha permesso al Toro di ribaltare il risultato. Al termine di una gara dal tasso tecnico decisamente non elevato, ne restano una ventina di minuti giocati su un buon livello e con qualche gesto tecnico interessante. Analizziamo nelle prossime righe le azioni che hanno portato alle tre reti del match.

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