Vagnati pre Torino-Modena: “Oristanio e Nicolussi? Hanno caratteristiche giuste”

Le parole del direttore sportivo del club granata

Piero Coletta 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 21:13)

Nel prepartita di Torino-Modena, match valido per l'esordio stagionale di entrambe le squadre alla Coppa Italia, il d.s del Torino Davide Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue parole.

Comincia la stagione, si inizia dal Modena... "Dobbiamo fare una partita importante, perché in questo periodo ci sono partite che possono essere insidiose. Dobbiamo essere concentrati".

I tifosi vogliono l'Europa, a che punto è la squadra? "Abbiamo fatto bene, siamo contenti di aver fatto un mercato abbastanza veloce. Abbiamo aggiunto qualità davanti. Dobbiamo fare degli accorgimenti, ma mancano ancora 15 giorni alla fine della sessione".

Ci sono tanti nomi, due sono Oristanio e Nicolussi del Venezia. Possono interessare? "Hanno le caratteristiche giuste per le nostre esigenze del momento, vediamo nei prossimi giorni cosa riusciamo a fare".

Sarete contenti quando finirete in che posizione? "Intanto dobbiamo iniziare a fare bene stasera. L'anno scorso non abbiamo fatto un bel finale di campionato, dobbiamo partire bene e avere ambizione e voglia di fare".