Solo poche ore e poi sarà fischio d'inizio per la 30° giornata in quel di San Siro: si gioca Milan-Torino. I granata di D'Aversa si presentano a Milano per sfidare la seconda forza del campionato, allenata da Massimiliano Allegri. Una sfida che il Toro può affrontare con una serenità maggiore, vista la distanza di nove punti dalla zona retrocessione, nel tentativo di sconfiggere il Milan in casa sua: non succede dal 1985.
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Verso Milan-Torino: probabili formazioni, dove vederla e ultime news
Probabili formazioni—
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. Allenatore: Allegri.
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.
Dove vedere la gara—
Milan-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere Torino-Parma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.
Le ultime news—
Milan-Torino, i convocati di D'Aversa: due assenze confermate
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