Bologna, il rientro di Vlasic e la Maratona: Torino, le notizie più importanti

Piero Coletta 15 febbraio - 10:30

Riecco Vlasic. Il croato torna tra i disponibili di Baroni dopo aver scontato la squalifica contro la Fiorentina nel precedente turno. Un rientro importante, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport: "La curiosità di questa storia è che il Vlasic così decisivo, e determinante, del cammino torinista ha piazzato l’ultimo colpo al tramonto del 2025, il 27 dicembre in casa con il Cagliari. Nel nuovo anno tante giocate, l’assist scacciapensieri col Lecce per la sentenza da tre punti di Adams, tante prestazioni da uomo- squadra (alcune luccicanti), ma ancora non si è sbloccato. In serata Baroni lo riabbraccia, il tecnico che a lui ha dovuto rinunciare al Franchi perché squalificato. Nella notte contro la Fiorentina Baroni aveva definito il croato «l’insostituibile». E allora, rieccolo pronto a prendere per mano il Toro e ad accompagnarlo nell’appuntamento contro il Bologna di Italiano".

E intanto per Abouklhal si potrebbe profilare una seconda chance, visto l'infortunio di Obrador. "Se il calcio offre sempre una soluzione, semmai il problema è trovarla, non si può certo dire che Zakaria Aboukhlal non l’abbia cercata nella sua prima stagione in Serie A. Questa sera contro il Bologna tocca di nuovo al marocchino con passaporto olandese occuparsi della corsia di sinistra, la soluzione d’emergenza che ad un certo punto è diventata una costante nelle prime partite del nuovo anno, la prima scelta tra gli esterni di chi l’esterno non l’aveva mai fatto".

Baroni intanto detta la linea per la gara col Bologna, come sottolineato da Corriere Torino: "L’obiettivo è tenersi lontani dalle zone calde della classifica e, allo stesso tempo, riconquistare il dodicesimo uomo: «La curva Maratona assente è un dispiacere personale, i tifosi sono la parte centrale del sistema calcio. Tocca a noi fare un passo verso di loro, dando tutto quello che abbiamo». Il Torino è una delle due squadre, insieme al Verona, ad aver segnato più gol in contropiede (6). Ma Baroni non si affiderà solo alle ripartenze: «Il Bologna fa molta pressione, giocando anche a uomo. Non possiamo limitarci solo alle contropiede, bisognerà anche gestire il pallone »".

I granata però non potranno contare sul supporto della Maratona, come riferito da Tuttosport. Un messaggio chiaro alla dirigenza: "Tutti fuori: come era successo contro il Lecce - e come potrebbe accadere anche nelle prossime partite casalinghe - anche questo pomeriggio la Maratona resterà vuota. I tifosi resteranno all’esterno del Grande Torino, ma non lontani dal Toro, semmai lontani, anche fisicamente, da Urbano Cairo. Lo sciopero del tifo, che Marco Baroni ha definito come un qualcosa «legato alla passione», è l’ennesima iniziativa di contestazione nei confronti del presidente granata".