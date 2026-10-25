Il Torino ha cambiato marcia e le tre vittorie consecutive contro Parma, Monza e Udinese hanno riacceso l’entusiasmo dell’ambiente granata. A sottolinearlo è Claudio Sala, ex capitano del Toro, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "È riuscito a raccogliere nove punti nelle ultime tre partite, come non accadeva dal 2019 quando c’era Mazzarri. È un aspetto di primo piano, perché non è mai una cosa facile in un campionato di Serie A". Per Sala, la svolta è arrivata proprio contro l’Udinese, grazie a un episodio che ha cambiato l’inerzia della stagione: "L’errore in uscita del portiere dell’Udinese, Okoye, che dà la possibilità a Kulenovic di fare il 2-1. Credo che sia stato l’episodio che ha fatto svoltare il campionato del Toro: con quella vittoria l’ambiente ha trovato entusiasmo".

L’ex granata apprezza soprattutto l’identità offensiva della squadra di Ignazio Abate, capace di segnare tre gol sia a Parma sia contro il Monza. "È una squadra molto offensiva, segna tanto, mi piace", osserva Sala, pur riconoscendo che "c’è ancora da registrare qualcosina in difesa, perché prendiamo qualche gol di troppo". A fare la differenza, secondo lui, sono anche i giocatori di maggiore esperienza e personalità: "Gente come Vlasic e Simeone: questi sono gli uomini che fanno la differenza". Proprio sul Cholito, Sala si sofferma sulla rete realizzata a Parma: "Il secondo gol di Simeone a Parma è un fiore all’occhiello di questo attaccante". L’ex capitano sottolinea inoltre quanto sia stato importante trattenerlo in estate, quando la sua permanenza non sembrava scontata.

Ora l’attenzione si sposta sulla sfida contro il Como, in programma martedì sera, un appuntamento che può misurare le ambizioni del Torino. Sala invita a non rinunciare ai sogni, ma considera il prossimo impegno un passaggio significativo: "Sognare si può, si può sempre ed è anche giusto farlo". E aggiunge: "Se contro il Como il Toro farà un risultato positivo, che sia il pareggio o naturalmente la vittoria, vorrà dire che il Toro avrà fatto un ulteriore salto di qualità". Tra i giocatori da seguire, infine, indica Cacciamani: "È un ragazzo che ha qualità, punta direttamente l’avversario, ed è una cosa che ormai non fanno gli altri". Un profilo da osservare con attenzione, perché, conclude Sala, "sta crescendo, sta crescendo bene".

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