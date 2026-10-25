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Parola al Mister

Come non succedeva da oltre sette anni, il Torino esulta per la terza volta consecutiva. E lo fa convincendo. Ne abbiamo parlato insieme a Serino Rampanti nella rubrica "Parola al Mister". Dal meritato tempo di attesa nei confronti di Abate ai grossi meriti di Gianluca Petrachi, "che è arrivato con più voglia, carica e conoscenza di giocatori".

Mister, partirei con un ricordo: l’ultima volta che il Torino ha fatto tre vittorie di fila era con Mazzarri, era il 2019. “In quel momento lì Mazzarri faceva molto bene. Poi sono subentrate problematiche, la squadra ha cominciato a balbettare. Però Mazzarri era sulla cresta dell’onda in quel momento”.

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