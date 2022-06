Corriere di Torino: “Grande prova di Ricci in U21, Mancini lo osserva”

La bella prestazione di Samuele Ricci con l'Italia Under 21 contro la Svezia non è passata inosservata, anche in ottica Nazionale maggiore. Il CT Roberto Mancini nutre grandi speranze verso il centrocampista del Torino, come riportato nell'edizione odierna del Corriere di Torino: "Capitano e leader dell’Under 21, Samuele Ricci si sta imponendo come faro della mediana degli azzurrini per la soddisfazione di Paolo Nicolato e anche di Ivan Juric. Iniziano a vedersi i frutti del lavoro intrapreso al Filadelfia dal tecnico granata nella stagione da poco conclusa: l’ex Empoli, che verrà riscattato dal Torino con un investimento di 7.5 milioni, sta diventando un centrocampista completo. [...] Intanto, il ct Mancini lo tiene d’occhio: lo ritiene un elemento di prospettiva, un forte candidato a rivestire il ruolo di metronomo del 4-3-3 in un prossimo futuro".