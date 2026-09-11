Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Cacciamani e Fitz-Jim: le immagini dell'evento con i tifosi (VIDEO)
Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare un focus sul Meet and Greet che si è svolto ieri presso il Torino Fc Store al secondo piano della Rinascente di Torino. Presenti più di 300 tifosi: "È il numero di tifosi granata che ieri sono andati a caccia di un autografo e di un selfie con Alessio Cacciamani, fresco di rinnovo fino al 2031, e Kian Fitz-jim". Il classe 2003 era accompagnato anche dalla sua famiglia, come riporta il quotidiano: "Il centrocampista olandese, una delle new entry più apprezzate dai tifosi granata, ha dispensato firme e sorrisi, accompagnato per l’occasione dalla madre e dalla sorella".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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