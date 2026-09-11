Tra le pagine del Corriere Torino si può trovare un focus sul Meet and Greet che si è svolto ieri presso il Torino Fc Store al secondo piano della Rinascente di Torino. Presenti più di 300 tifosi: "È il numero di tifosi gra­nata che ieri sono andati a cac­cia di un auto­grafo e di un sel­fie con Ales­sio Cac­cia­mani, fre­sco di rin­novo fino al 2031, e Kian Fitz-jim". Il classe 2003 era accompagnato anche dalla sua famiglia, come riporta il quotidiano: "Il cen­tro­cam­pi­sta olan­dese, una delle new entry più apprez­zate dai tifosi gra­nata, ha dispen­sato firme e sor­risi, accom­pa­gnato per l’occa­sione dalla madre e dalla sorella".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.