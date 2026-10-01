"Tutti i mancini di Abate, nuove armi per il Toro. Rodriguez e Mandragora specialisti d'area". L'edizione odierna del Corriere Torino dedica ampio spazio al rientro di due giocatori di ritorno in casa granata, evidenziando il valore aggiunto e la qualità del loro piede sinistro sia in fase di costruzione sia sui calci piazzati, un fattore che al Filadelfia manca da troppo tempo. Il quotidiano celebra la grandissima prestazione di Ricardo Rodriguez con la Nazionale svizzera, impreziosita da una gemma su punizione contro la Scozia: "Il terzino ha sbloccato il match con un mancino impeccabile dal limite d'area, ritrovando il gol in maglia rossocrociata dopo oltre cinque anni e candidandosi come prima scelta assoluta per le punizioni. Tornato a parametro zero a fine estate, lo svizzero ha ormai ritrovato la forma migliore ed è pronto a mettere esperienza e duttilità al servizio di Ignazio Abate". La presenza del numero 13 regala molteplici opzioni tattiche al tecnico granata: "Rodriguez può alternarsi a Comert da braccetto di sinistra nella difesa a tre, ma rappresenta anche l'interprete ideale da terzino bloccato in una difesa a quattro, garantendo copertura sulla corsia e permettendo le incursioni offensive di Cacciamani nel 4-4-2 o nel 4-3-3". Accanto a lui spicca l'impatto di Rolando Mandragora, pronto ad affiancarlo come specialista dei calci piazzati per spezzare un tabù che dura ormai da oltre nove anni: "Le ultime reti dirette su punizione per il Toro risalgono infatti al maggio 2017 firmate da Ljajic. Con l'ex viola in grande spolvero e convocato in azzurro, Abate ritrova due piedi educati per scardinare le difese avversarie, mentre arrivano buone notizie anche dalle Nazionali con Ismajli titolare nell'Albania e la punizione vincente del giovane Perciun in Moldavia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.