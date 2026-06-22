Il Corriere Torino fornisce nell'edizione odierna un'intervista a Nicola Amoruso, ex attaccante granata, che commenta la scelta di Abate come nuovo allenatore. "E' un profilo sicuramente di prospettiva, lo ha dimostrato alla Juve Stabia. Il suo percorso dice che è partito dal basso e si è affermato. Credo sia uno degli allenatori giovani più interessanti. Poi conosce molto bene l'ambiente del Toro e quindi l'inserimento sarà facilitato. Credo che Cairo lo abbia scelto per le sue qualità tecniche e umane. Può essere una buona novità per il Torino". All'allenatore andrà però dato il giusto tempo come spiega anche Amoruso: "I tifosi non vogliono aspettare, ambiscono a qualcosa di importante. In questi casi c'è bisogno però di pazienza: sarà la prima esperienza in Serie A per Ignazio, bisogna puntare sulla crescita di un allenatore promettente e dargli anche un po' di tempo". L'intervista prosegue poi con una domanda sui punti di riferimento da cui deve ripartire il Toro: "Credo che la squadra vada costruita intorno a Simeone, Adams, Zapata e Vlasic. Attorno a questi quattro giocatori che possono rappresentare l'ossatura e la certezza, credo si possa costruire un Toro di giovani per un allenatore giovane".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino