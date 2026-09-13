"Il posticipo di lunedì pomeriggio contro la Roma (fischio d'inizio alle ore 18.30 all'Olimpico Grande Torino) accende i riflettori sulle corsie esterne". L'edizione odierna de La Stampa focalizza l'attenzione sulla catena di destra, dove si preannuncia una sfida infuocata per un posto dal primo minuto e un duello a distanza ad alta intensità. Il focus del giornale è puntato su Rafik Belghali, arrivato in granata sul gong del calciomercato e subito decisivo all'esordio al Franchi contro la Fiorentina, con l'assist al bacio per il gol vittoria di Adams. L'algerino scalpita per una maglia da titolare nel match che vedrà sugli spalti circa 20 mila spettatori: "Belghali ha messo nel mirino un compagno di squadra e un rivale. Il primo si chiama Fortini e con lui si gioca un posto da titolare sulla fascia destra del Toro; il secondo è Wesley, il temibile cursore della Roma". Nelle idee di Ignazio Abate le gerarchie restano comunque elastiche: Fortini potrebbe infatti traslocare a sinistra per entrare in concorrenza con Cacciamani, lasciando a destra la contesa tra Belghali e Patterson, con Aboukhlal come ulteriore alternativa tattica. L'esterno algerino, inoltre, durante la sosta resterà a lavorare al Filadelfia a causa di una squalifica di due giornate con la propria Nazionale. Le notizie positive per Abate arrivano anche dal reparto arretrato. "Saul Coco ha smaltito il trauma contusivo con versamento tibiale ed è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni: si candida per ritrovare il posto al centro della difesa, con Ismajli pronto a subentrare nel caso si scegliesse la via della precauzione, al fianco di Cömert e Comuzzo. Prosegue invece il lavoro personalizzato per Duvan Zapata, comunque a disposizione, mentre il rientro di Casadei è fissato per la trasferta di Bologna del 19 settembre". Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere della Sera.