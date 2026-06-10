Manca soltanto l'ufficialità ma l'accordo è stato già raggiunto: Ignazio Abate sarà il prossimo allenatore del Torino. L'ex tecnico della Juve Stabia è pronto a sedersi sulla panchina granata dopo essere stato già calciatore del Toro e ad allenarlo c'era Giancarlo Camolese. Sulle pagine torinesi dell'edizione odierna del Corriere della Sera, è pubblicata un'intervista all'ex tecnico del Torino che ricorda con piacere l'Abate calciatore proprio ai loro tempi in comune all'ombra della Mole: "Ai tempi era davvero molto giovane e si trovò in una squadra che lottava per salvarsi [...] ma ricordo un ragazzo molto attento con qualità importanti. Del resto, quello che ha fatto successivamente lo testimonia. Aveva corsa, intensità e negli anni è cresciuto tantissimo dimostrando anche tante altre doti. Se non sai stare in campo non arrivi a giocare a certi livelli e in ambienti come quello rossonero e azzurro. Diciamo che sono stato un po’ sfortunato ad allenarlo così presto". Infine Camolese spiega anche quelle che possono essere le qualità di Abate come prossimo allenatore granata, visto quando ha già mostrato negli ultimi anni tra Primavera del Milan e poi Serie C e Serie B: "Grande intensità, la spinta sulle fasce e poi una bella compattezza del gruppo [...] Bisogna dare alla squadra i principi giusti, non soltanto in campo ma anche fuori, per creare coesione. Credo che sotto questo aspetto Abate abbia fatto molta esperienza. Ha ottime idee che ora può mettere in pratica con giocatori di livello superiore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.