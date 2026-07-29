L'edizione odierna di Corriere Torino apre con i nuovi acquisti per la difesa del Toro: Comert e Comuzzo. Il quotidiano scherza con il l'iniziale dei due cognomi e descrive così i due colpi: "La rivoluzione passa dal «.com». Non è un sito internet, ma la nuova difesa del Torino: Comert e Comuzzo dovrebbero essere i primi mattoni della retroguardia disegnata da Petrachi e Abate". Il primo agirà prevalentemente da braccetto sinistro, mentre il secondo dovrebbe agire a destra. Arrivato ieri a Caselle, il ventottenne svizzero ha già svolto parte delle visite mediche: "Comert arriva da svincolato dopo aver chiuso in forte crescita la sua esperienza al Valencia. Nella seconda parte della scorsa Liga ha infatti raccolto 17 presenze e 2 gol, guadagnandosi anche la convocazione al Mondiale con la Svizzera". Comuzzo, invece, è arrivato nella serata di ieri a Torino in prestito oneroso di 1 milione e diritto di riscatto fissato a 19 dalla Fiorentina. "Per il ventunenne friulano - conclude Corriere Torino - è l’occasione per rilanciarsi dopo l’ultima stagione con più ombre che luci, come per la Fiorentina".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino