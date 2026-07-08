"Ancora 48 ore, poi il conto alla rovescia sarà finito. Dopodomani mattina al Filadelfia scatterà la stagione del Torino". Così apre l'edizione odierna del Corriere Torino. Intanto si attende l'arrivo di Ignazio Abate al Filadelfia, che potrà così comincerà il suo ciclo in granata: "Una scelta che affonda le radici anche nelle qualità che Abate ha dimostrato nella crescita dei giovani. Ed è proprio dai giovani che il nuovo Torino vuole costruire uno dei pilastri del proprio futuro". Anche la Primavera di Baldini comincerà il suo ritiro il 13 luglio, nei pressi di Pinzolo a pochi passi dalla prima squadra, per agevolare un rapporto che appartiene da sempre al Toro. I nomi da seguire sono tanti: da Gabellini a Perciun, passando per Carrascosa, Pellini e Acquah. "La prossima settimana - conclude il Corriere Torino - tra Spiazzo e Pinzolo qualcuno di loro proverà a convincere Abate che il futuro del Toro è già in casa".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino

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