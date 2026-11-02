Corriere Torino: "Derby, doppio pari al Robaldo"

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Derby Primavera, Torino-Juventus 0-0: punto di partenza per entrambe le squadre (Video)
"Si chiude a reti inviolate il primo derby Primavera nel nuovo Robaldo" si legge tra le righe del Corriere Torino: "Costretti a fare i conti con le pesanti assenze per squalifica di Luongo e Carrascosa e con una rosa ridotta all’osso da infortuni e acciacchi, i granata non riescono a spingersi oltre lo 0-0". Non è però l'unico confronto tra Torino e Juventus che si è disputato ieri tra le giovanili: "Impresa nel derby solo sfiorata per l’under 17, è 2-2 contro la Juventus. Al Robaldo i granata partono fortissimo e si portano sul doppio vantaggio con Marinelli e Hadzhiev, i bianconeri accorciano subito con Cotrone e trovano il pari al 91’ con Rastello. Il Toro rimanda l’appuntamento con la prima vittoria stagionale".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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