Corriere Torino: "Derby, doppio pari al Robaldo"

"Si chiude a reti invio­late il primo derby Pri­ma­vera nel nuovo Robaldo" si legge tra le righe del Corriere Torino: "Costretti a fare i conti con le pesanti assenze per squa­li­fica di Luongo e Car­ra­scosa e con una rosa ridotta all’osso da infor­tuni e acciac­chi, i gra­nata non rie­scono a spin­gersi oltre lo 0-0". Non è però l'unico confronto tra Torino e Juventus che si è disputato ieri tra le giovanili: "Impresa nel derby solo sfio­rata per l’under 17, è 2-2 con­tro la Juven­tus. Al Robaldo i gra­nata par­tono for­tis­simo e si por­tano sul dop­pio van­tag­gio con Mari­nelli e Had­z­hiev, i bian­co­neri accor­ciano subito con Cotrone e tro­vano il pari al 91’ con Rastello. Il Toro rimanda l’appun­ta­mento con la prima vit­to­ria sta­gio­nale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.